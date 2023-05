Powerwash Simulator trifft auf SpongeBob SquarePants

Entwickler FuturLab hat die nächste kostenpflichtige Erweiterung für den "Powerwash Simulator" vorgestellt. Einen Teaser dazu hatte man auch parat.

Hier wird das SpongeBob SquarePants Special Pack für den "Powerwash Simulator" kurz angeteasert. Der DLC erscheint im Laufe des Sommers und wird uns garantiert spassige Stunden bereiten.

"Powerwash Simulator" ist ein Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand.

"Powerwash Simulator" erschien am 14. Juli 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Portierungen für PS4, PS5 und Switch folgten am 31. Januar.