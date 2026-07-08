Pragmata in unter 80 Minuten durchspielen

Nur wenige Monate nach dem Release hat Capcoms Sci-Fi-Abenteuer "Pragmata" bereits seinen ersten grossen Speedrun-Moment erlebt. Im Rahmen der diesjährigen Summer Games Done Quick (SGDQ) absolvierte Speedrunner Oh Snap das Spiel in gerade einmal 77 Minuten und begeisterte damit Zuschauerinnen und Zuschauer mit einer Reihe spektakulärer Tricks und Exploits.

Der Run nutzte zahlreiche spielinterne Mechaniken und Glitches, um ganze Passagen zu überspringen oder Kämpfe deutlich abzukürzen. Da sich die Speedrun-Community noch intensiv mit dem Spiel beschäftigt, dürfte die aktuelle Bestzeit in den kommenden Wochen und Monaten weiter sinken.

Die Summer Games Done Quick zählen zu den grössten Speedrun-Events der Welt. Eine Woche lang spielen Runner zahlreiche Titel möglichst schnell durch und sammeln dabei Spenden für Ärzte ohne Grenzen. "Pragmata" gehörte in diesem Jahr erstmals zum offiziellen Programm des Charity-Marathons.

Wer den kompletten Lauf verpasst hat, kann den Speedrun über die offiziellen Kanäle von Games Done Quick als Video nachholen.