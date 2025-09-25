Pragmata: Ausführlicher Übersichtstrailer

Capcom versorgt uns mit einem neuen Übersichtstrailer zu "Pragmata". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich der Unterschlupf aus "Pragmata" fast drei Minuten lang in bewegten Bildern genauer vorgestellt. Dorthin kehren wir etwa zurück, um frische Fähigkeiten freizuschalten oder Waffen aufzurüsten. Das grundsätzliche System dahinter bekommen wir ebenfalls erklärt.

Bereits bei einer State of Play-Ausgabe im Juni war neues Material aus "Pragmata" gezeigt worden. Auf der ChinaJoy im August folgte dann ein umfangreicheres Gameplayvideo.

"Pragmata" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.