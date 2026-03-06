Pragmata erscheint früher

Eine Meldung mit Seltenheitswert: Capcom gibt nämlich bekannt, dass "Pragmata" früher als geplant erscheinen wird. Zudem hatte man einen neuen Trailer zu dem Action-Adventure parat.

Demnach wird "Pragmata" nun schon am 17. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht. Eigentlich sollte es erst eine Woche später, also am 24. April, soweit sein. Zu den Gründen für diese Entscheidung wird gleichzeitig leider nichts gesagt, aber wir wollen uns auch ganz sicher nicht darüber beschweren.

Ausserdem wird uns ein neuer Trailer zu "Pragmata" gezeigt. Dieser erklärt uns fast drei Minuten lang die zentralen Wesenszüge des Titels und zeigt etwa bewegte Bilder von der Spielwelt und den Gegnern.

Das letzte Lebenszeichen von "Pragmata" hatte es erst im Februar bei einer State of Play-Ausgabe gegeben. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Pragmata" war bereits im Juni 2020 angekündigt worden.