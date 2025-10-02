Pragmata: Koop-Modus war in Planung

Capcom hat ursprünglich über einen Koop-Modus für "Pragmata" nachgedacht. Jetzt erklärte man in Person von Director Cho Yonghee und den Produzenten Naoto Oyama und Edvin Edso, warum man letztlich davon Abstand nahm.

Die Entwickler prüften demnach zunächst die Möglichkeit eines Koop-Modus für zwei Personen, entschieden sich dann jedoch dagegen. Der Reiz von "Pragmata" liegt nämlich ihrer Auffassung nach in der simultanen Steuerung von Kampf und Rätsellösung, weshalb die Spieler die Kooperation der beiden Figuren Hugh und Diana allein übernehmen.

Während Hugh unter anderem mit Schubdüsen und Hover-Fähigkeiten Hindernisse überwindet, öffnet Diana durch Hacking frische Wege oder markiert im Fall von Orientierungslosigkeit den korrekten Pfad. Dieses Zusammenspiel ist konzeptionell unverzichtbar. Capcom kündigte ausserdem an, dass der Schwierigkeitsgrad schrittweise ansteigen soll, um erfahrene Spieler zu fordern und simultan auch Neueinsteiger einzubeziehen. Zu diesem Thema will man sich aber später noch detailliert äussern.

"Pragmata" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC.