Pragmata: Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Pragmata" auf den Konsolen beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Pragmata" auf PS5, Xbox Series X und Switch 2 fast elfeinhalb Minuten lang thematisiert. Dabei vergleicht man einzelne Versionen mitunter auch direkt miteinander. Insgesamt hat Capcom hier sehr gute Arbeit abgeliefert und die Fassung für Nintendos Hybridkonsole liegt nur knapp hinter den anderen. So sind dort etwa die Haare der Hauptprotagonistin weniger detailliert und vor allem gegen Ende des Spiels gibt es auch immer mal Schwankungen bei der Framerate.

Vorgestern hatte uns ein atmosphärischer Trailer die Story von "Pragmata" nähergebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Pragmata" erscheint heute für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.