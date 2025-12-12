Pragmata: Releasetermin steht fest

Capcom hatte bei den Game Awards Neuigkeiten zu "Pragmata" im Gepäck. So kennen wir jetzt einen Releasetermin für das Action-Adventure.

Demnach wird "Pragmata" ab 24. April erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben. Schon jetzt hatte man einen neuen Trailer zu dem Spiel zu zeigen. Dieser machte mit atmosphärischen Story-Sequenzen ordentlich Lust auf mehr.

Für PC-Spieler gibt es eine weitere gute Nachricht. So ist für diese Plattform ein spielbarer Appetithappen zu "Pragmata" verfügbar. Ob auch Konsolenspieler in dessen Genuss kommen, ist dagegen aktuell leider noch unklar.

"Pragmata" war im Juni 2020 offiziell vorgestellt worden.