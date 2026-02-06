Pragmata erscheint im April

Bei der gestrigen Direct-Ausgabe wurde von Capcomauch ein konkreter Releasetermin für "Pragmata" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis April gedulden.
Demnach wird "Pragmata" ab 24. April verfügbar sein. Die Plattformen waren ja mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC schon länger bekannt. Begleitend gibt es über zwei Minuten lang frisches Material aus dem Action-Adventure zu sehen, das Lust auf mehr macht.
Doch damit sind die guten Nachrichten noch nicht vorbei, denn eine spielbare Demo von "Pragmata" ist schon jetzt für sämtliche Systeme verfügbar. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.
"Pragmata"" war im Juni 2020 enthüllt worden.