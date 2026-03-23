Pragmata: Flotter Übersichtstrailer

Capcom hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Pragmata" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns knapp eineinhalb Minuten lang gezeigt, was inhaltlich und spielerisch von "Pragmata" zu erwarten ist. Dabei setzt man überwiegend auf flott zusammengeschnittene Sequenzen und will damit primär die zentralen Wesenszüge des kommenden Action-Adventures erklären.

Schon Anfang des Monats hatte Capcom einen früheren Releasetermin für "Pragmata" verkündet. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Pragmata" erscheint am 17. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.