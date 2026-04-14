Pragmata: Flotter Übersichtstrailer

Capcom hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Pragmata" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen geboten. Damit stimmt man uns optimal auf den baldigen Release von "Pragmata" ein und macht Lust auf mehr. Zudem wird kurz, knapp und präzise erklärt, was das Action-Adventure ausmacht.

Wir konnten "Pragmata" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Pragmata" erscheint am 17. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.