Pragmata: Atmosphärischer Trailer

Capcom hat einen weiteren Trailer zu "Pragmata" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich über zwei Minuten lang in erster Linie der Story von "Pragmata". Dabei setzt man primär auf atmosphärische Sequenzen, die Lust auf mehr machen. Nebenbei können wir uns dadurch auch ein Bild von der deutschen Vertonung machen.

Erst gestern konnten wir uns über einen kurzweiligen Übersichtstrailer zu "Pragmata" freuen. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Pragmata" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.