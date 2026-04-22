Pragmata: Update auf der PlayStation 5 Pro

Capcom hat ein Update für die PS5-Pro-Version von "Pragmata" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Besagtes Update für "Pragmata" sorgt dafür, dass auf der PlayStation 5 Pro die Bildqualität durch eine aktualisierte Unterstützung von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) verbessert wird. Kurzgesagt sieht das Action-Adventure auf der neuesten PlayStation jetzt also noch schicker aus.

Die neue Version der Upscaling-Technologie PSSR bietet eine höhere Bildschärfe und eine klarere Darstellung. Vor allem in Spielszenen und Umgebungen erwartet uns eine detailliertere Rendering-Qualität. Abseits davon umfasst das Update keine grösseren spielerischen Änderungen, sondern konzentriert sich auf visuelle Optimierungen für die leistungsstärkere Hardware der Konsole.

"Pragmata" ist seit 17. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.