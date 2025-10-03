Pragmata: Weitere konzeptionelle Einblicke

Capcom hat in Person von Director Cho Yonghee und Produzent Naoto Oyama noch einmal konzeptionelle Einblicke in "Pragmata" gewährt. Dabei erklärte man unter anderem, wie man auf die Idee zu einer feindlichen KI als Antagonist kam.

Demnach sollte "Pragmata" schon immer auf dem Mond spielen. Erst später wurde das Konzept eines KI-Antagonisten entwickelt. In der aktuellen Version erzählt das Spiel deshalb die Geschichte eines Raumfahrers und seines Androidenbegleiters, die auf dem Mond mit einer feindlich gesinnten künstlichen Intelligenz konfrontiert werden.

Die Entwickler erklären dazu, dass sie beim Start der Arbeiten nicht absehen konnten, was für eine zentrale Rolle künstliche Intelligenz heute im Alltag und in der öffentlichen Debatte einnimmt. Die Handlung ist aber nicht nachträglich an aktuelle Entwicklungen angepasst worden, da die wesentlichen Storyelemente schon mit Veröffentlichung des Konzept-Trailers festgelegt waren.

Yonghee sagt, das rasante Tempo des technologischen Fortschritts hat reale KI-Systeme in mancher Hinsicht bereits über das hinausgeführt, was im Spiel dargestellt wird. Oyama ergänzt, dass die Zukunft, die im Spiel entworfen wird, schneller eingetreten ist als erwartet. Beide betonen, dass sich die Kernidee des Titels trotz des Themenbooms unverändert durchzieht.

"Pragmata" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.