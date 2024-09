Predator: Hunting Grounds für PS5 & Xbox Series X terminiert

Entwickler Illfonic hat "Predator: Hunting Grounds" jetzt auch für PS5 und Xbox Series X terminiert. Angekündigt waren die Umsetzungen ja schon seit März.

Demnach ist "Predator: Hunting Grounds" in digitaler From bereits ab 1. Oktober auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. Die physische Fassung folgt am 12. November.

Bei "Predator: Hunting Grounds" handelt es sich um einen immersiven asymmetrischen Shooter, welcher im Dschungel Südamerikas spielt, wo der Predator die gefährlichste Beute jagt. Wir spielen als Mitglied eines Elite-Feuerteams und schliessen gemeinsam mit anderen Spielern paramilitärische Missionen ab, bevor uns der Predator findet.

"Predator: Hunting Grounds" ist bereits seit 24. April 2020 für PS4 und den PC erhältlich.