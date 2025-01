Circle 5 Publishing und Entwickler Circle 5 Studios haben ein Releasefenster für "Primal Carnage: Evolution" verkündet. Der Ego-Shooter im Dino-Setting ist für PS4 und PS5 in der Mache.

Demnach erscheint "Primal Carnage: Evolution" irgendwann in diesem Jahr. Ein neuer Teaser verspricht uns gleichzeitig, dass es am Ende auch wirklich so eintreffen wird. Gameplay ist dagegen in diesem Kontext dagegen leider nicht zu sehen.

In Primal Carnage: Evolution stehen wir vor der Wahl: Werden wir zur tödlichsten Kreatur der Urzeit, einem Dinosaurier, oder treten wir als Elite-Söldner an, um diese Giganten zurück in die Kreidezeit zu schicken? Jede Seite bietet dabei einzigartige Möglichkeiten und Herausforderungen, welche den Adrenalinspiegel garantiert in die Höhe treiben.