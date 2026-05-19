Primal Carnage: Evolution: Termin steht fest

Circle 5 Publishing und Entwickler Circle 5 Studios haben den Erscheinungstermin von "Primal Carnage: Evolution" verkündet. So können wir uns noch in diesem Monat über den Dino-Shooter freuen.

Demnach wird "Primal Carnage: Evolution" ab 28. Mai erhältlich sein. Die anvisierten Plattformen waren mit PS4 und PS5 ja schon länger bekannt. Unterschiede zwischen den beiden Versionen scheinen nicht zu bestehen und weitere Umsetzungen, etwa für Xbox Series X, Switch 2 oder den PC, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Primal Carnage: Evolution" wird uns dagegen jetzt schon gezeigt. Dieser bietet über zwei Minuten lang unter anderem packende Dino-Action.

"Primal Carnage: Evolution" war im September 2023 angekündigt worden.