Prince of Persia: The Sands of Time: Remake nicht bei den Game Awards

Auch das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" wird nicht bei den Game Awards vertreten sein. Das wurde mittlerweile hochoffiziell bestätigt.

So schreibt Ubisoft bei X (ehemals Twitter), dass die Neuauflage von "Prince of Persia: The Sands of Time" nicht bei den Game Awards zu sehen sein wird. Gleichzeitig entschuldigt man sich für dadurch eventuell verursachte Enttäuschung bei den Spielern. Dies ist übrigens kein Novum, denn bereits Ende November hatte CD Projekt RED verkündet, dass "The Witcher 4" nicht bei dem Event zu sehen sein wird.

Zuletzt hatte Ubisoft ein ungefähres Releasefenster für das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr [an dieser Stelle].

"Prince of Persia: The Sands of Time" ist für die Konsolenwelt und den PC in Entwicklung und soll im vierten Quartal des laufenden Fiskaljahres erscheinen. Das würde den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2026 bedeuten.