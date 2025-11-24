Prince of Persia: The Sands of Time Remake: Neuigkeiten zum Releasefenster

Lange war es still um "Prince of Persia: The Sands of Time Remake", aber jetzt kommt zumindest wieder etwas Bewegung in die Sache. So hat sich Ubisoft höchstselbst zu dessen Releasefenster geäussert.

Konkret sagte Ubisoft bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen, dass "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" im vierten Quartal des laufenden Fiskaljahres erscheinen soll. Dies würde den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2026 bedeuten, was gar nicht so weit entfernt wäre. Angekündigt ist die Neuauflage des Action-Adventures ja schon seit dem September 2020.

Das letzte Lebenszeichen von "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" hatte es im Juni gegeben. Damals betonte Ubisoft öffentlich, dass ein sehr leidenschaftliches und engagiertes Team aktuell jede Menge Herzblut, jede freie Minute und viel Kaffee in die Neuauflage des Action-Adventures investiere. Zudem dankte man für die anhaltende Unterstützung.