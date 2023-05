Prince of Persia: The Sands of Time Remake – Entwicklung wird noch lange dauern

Obwohl das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" sich bereits eine ganze Weile in Entwicklung befindet, wird es trotzdem noch eine Weile dauern, bis es erscheint. Denn wie wir von Entwicklerstudio Ubisoft Montreal in einem Update auf der Website erfahren, befindet sich das Game nun in der Konzeptions-Phase. Auch müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir erste Bewegtbilder bekommen. Wie die Entwickler auf Twitter bekannt geben, wird auf der Ubisoft Forward 2023 nichts zu dem Spiel gezeigt.

Der Eintritt in die Konzeptions-Phase deutet in Anbetracht der langen Entwicklungsdauer darauf hin, dass das "Prince of Persia: The Sands of Time"-Remake von Grund auf überarbeitet wurde. In der in Form eines Interviews aufgebauten Meldung erfahren wir von Jean-Francois Naud näheres: