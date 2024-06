Prince of Persia: The Sands of Time Remake hat Mitentwickler

Ubisoft hat jetzt verkündet, dass das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" nicht nur von Ubisoft Montréal entwickelt wird. Stattdessen hat man sich hausinterne Unterstützung für das Projekt gesucht.

Konkret wird auch Ubisoft Toronto die Neuauflage von "Prince of Persia: The Sands of Time" mit entwickeln. Leider wurde nicht verraten, wer in diesem Prozess für welche Bereiche zuständig ist.

Bei "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" handelt es sich um das erste vollständige Remake von Ubisoft überhaupt und nutzt einen neuen Ansatz für Kampf, Rätsellösung und das Zurückspulen der Zeit. Das frische Design, welches mit aktualisierter Technologie für die heutigen Spielsysteme erstellt wurde, umfasst neue Kamerawinkel und vollständig überarbeitete Sequenzen. Darüber hinaus werden die Spieler ein schönes und völlig neu gestaltetes Persien des 9. Jahrhunderts durch die Augen der Entwickler sehen können.

Das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" ist aktuell unterminiert.