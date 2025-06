Wasserstandsmeldung zum Remake von Prince of Persia: The Sands of Time

Zuletzt hatte es im Juni 2024 ein Lebenszeichen vom Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" gegeben. Jetzt war es endlich wieder soweit.

So erklärt Ubisoft, dass ein sehr leidenschaftliches und engagierts Team momentan jede Menge Herzblut, jede freie Minute und viel Kaffee in die Neuauflage von "Prince of Persia: The Sands of Time" investiere. Ausserdem dankt man für die anhaltende Unterstützung.

Bei "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" handelt es sich um das erste vollständige Remake von Ubisoft überhaupt und nutzt einen neuen Ansatz für Kampf, Rätsellösung und das Zurückspulen der Zeit. Das frische Design, welches mit aktualisierter Technologie für die heutigen Spielsysteme erstellt wurde, umfasst neue Kamerawinkel und vollständig überarbeitete Sequenzen. Darüber hinaus werden die Spieler ein schönes und völlig neu gestaltetes Persien des 9. Jahrhunderts durch die Augen der Entwickler sehen können.

Das Remake von "Prince of Persia: The Sands of Time" ist aktuell unterminiert.