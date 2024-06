Story-DLC für Prince of Persia: The Lost Crown

Im Rahmen des gestrigen Ubisoft Forward wurde auch eine Story-Erweiterung für "Prince of Persia: The Lost Crown" in Aussicht gestellt. Ein Gratis-Update gibt es dagegen schon jetzt.

Besagtes Gratis-Update für "Prince of Persia: The Lost Crown" bietet sogenannte "Divine Trials" mit überarbeiteten Bossen, Räsel- und Geschicklichkeitstests und frische Outftis. Der Story-DLC folgt dann im September. Ein Video bietet bewegte Bilder dazu.

In "Prince of Persia: The Lost Crown" schlüpft ihr in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erschien am 18. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.