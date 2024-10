Team von Prince of Persia: The Lost Crown wohl aufgelöst

Der französische Journalist Gautoz schreibt, dass das Team von "Prince of Persia: The Lost Crown" von Ubisoft aufgelöst wurde. Damit erscheint auch kein Nachfolger des Action-Adventures.

So sei die Entscheidung darüber angeblich bereits ein paar Wochen nach der Veröffentlichung von "Prince of Persia: The Lost Crown" gefallen. Das Team habe damals eine Idee für einen Nachfolger bei Ubisoft präsentiert, aber diese sei abgelehnt worden. Hauptgrund dafür war offenbar, dass man durch ein Sequel schlechtere Verkäufe des aktuellen Teils befürchtete. Zusätzliche Erweiterungen waren dadurch ebenfalls ausgeschlossen. Ubisoft hat sich bisher nicht zu dem Bericht geäussert.

In "Prince of Persia: The Lost Crown" schlüpft ihr in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich Die Unsterblichen nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist. Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen.

"Prince of Persia: The Lost Crown" erschien am 18. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.