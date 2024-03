Princess Peach: Showtime! - Kostenloses Demo

Mit dem Erscheinen von "Princess Peach: Showtime!" am 22. März feiert Peach die Premiere ihres neuen Abenteuers. In diesem hat die maskierte Schurkin Grape zusammen mit ihrer Sauertruppe das Funkeltheater in ihre Gewalt gebracht ­– und es liegt an Peach und der Funkelfee Stella, die Show zu retten. Dank der kostenlosen Demo, die ab jetzt im Nintendo eShop erhältlich ist, können alle Nintendo Switch-Fans schon ab heute einen ersten Blick hinter den Vorhang werfen.

Zwei Verwandlungen stehen euch in der Demo-Version zur Verfügung: Als Fechterin Peach kämpft ihr euch mit eleganten Hieben, Ausweichmanövern und Konterattacken durch eine actiongeladene Kulisse. Im zweiten Stück wiederum backt und dekoriert ihr in der Rolle von Patissière Peach eine Reihe köstlicher Desserts, um die Pläne der Sauertruppe – mit Sahne und Charme – zu durchkreuzen.

Jede Verwandlung verleiht Peach einzigartige Fähigkeiten, die benötigt werden, um das jeweilige Stück zu retten. Im aktuellen Trailer werden die vielseitigen Verwandlungen vorgestellt und gleichzeitig neue Details zu den Individualisierungsmöglichkeiten von Peachs Kleid und Stellas Schleife enthüllt. Ausserdem bietet das Video einen Einblick in einige der Stücke, in denen sie im Verlauf des Abenteuers strahlen wird.