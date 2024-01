Princess Peach: Showtime: Vorhang auf!

Heute steht das neueste Video zu "Princess Peach: Showtime!" im Rampenlicht, das einen Vorgeschmack auf das Abenteuer der beliebten Prinzessin bietet. Ab dem 22. März schliesst sich Prinzessin Peach mit Stella, der Wächterin des Funkeltheaters, zusammen, um dieses vor der fiesen Grape und ihrer Sauertruppe zu retten. Gewappnet mit Stellas magischer Schleife muss Peach die Hauptrolle übernehmen und in zahlreichen Aufführungen in verschiedene Rollen schlüpfen, um Grape und die Sauertruppe zu stellen.

Ihr stellt euch euren Gegnern in verschiedenen Vorführungen, die euch quer durch das Funkeltheater führen. Dabei übernehmt ihr immer wieder verschiedene Rollen und tretet zum Beispiel als Fechterin Peach, Detektivin Peach, Kung-Fu-Peach oder Patissière Peach auf. Jede Verwandlung verhilft Peach zu einem sensationellen Auftritt und verleiht ihr die Fähigkeiten, die sie braucht, um die Vorstellung zu retten. Im aktuellen Trailer wurden heute zwei neue Verwandlungen vorgestellt: Ninja Peach und Cowgirl Peach.

Als Ninja Peach etwa muss sie ihre Fähigkeiten im Anschleichen beweisen. Es gilt, jeden Schatten und jedes Gebüsch geschickt zu nutzen, um ihre Präsenz vor den Bösewichten zu verbergen. Wenn etwas mehr Action gefragt ist, prescht Cowgirl Peach auf die Bühne. Ihre Reitkünste werden nur von ihrem lässigen Umgang mit dem Lasso übertroffen. Und sie braucht beides, wenn sie am Ende in den Sonnenuntergang reiten will ... oder zumindest in die nächste Szene.

Übrigens: Zeitgleich mit dem Erscheinen von "Prinzessin Peach: Showtime!" sind ab dem 22. März die dazu passenden Joy-Con in der Farbe Pastell-Rosa erhältlich.