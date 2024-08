Paradox Interactiv verschiebt Prison Architect 2

Nach mehreren Verschiebungen sollte "Prison Architect 2" heute in einem Monat erscheinen. Dies wurde jedoch gestrichen, denn Paradox Interactive hat den Release nun auf unbestimmte Zeit verlegt, wie in einem Blogeintrag mitgeteilt wird.

In dem Blog heisst es, dass das Entwicklerteam noch Zeit für Verbesserungen in den Punkten Performance und Inhalte benötigen würde. Diese Baustellen seien in internen Reviews und Beta-Tests erkannt worden und seien nötig, um den Gamern ein gutes Erlebnis zu bieten. Ein neuer Termin könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, weil sich erstmal ein Überblick darüber verschafft werden muss, wie viel Arbeit noch offen ist.

Bei Paradox läuft derzeit vieles nicht, wie vorgesehen. So berichteten wir vor Kurzem über die Einstellung von "Life by You", worauf ein 90-prozentiger Einbruch in den Profiten folgte. Nach mehreren Verschiebungen von "Prison Architect 2" musste das Entwicklerstudio des ersten Spiels Double Eleven das Projekt im Mai verlassen, weil es zu keiner finanziellen Einigung mit dem Publisher kam.