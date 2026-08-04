Probably Stolen für PC angekündigt

Publisher tinyBuild und Entwickler Questing Goose Studio stellen uns "Probably Stolen" für den PC vor. Erste Details dazu hat man auch verraten.

Bei "Probably Stolen" handelt es sich um einen Shop-Simulator mit Cyberpunk-Setting in einer dystopischen Raumstation. Wir handeln darin mit dubiosen Waren, betreiben Schmuggel und Handwerk und entscheiden, wie weit wir gehen wollen, um uns über Wasser zu halten, bevor uns die steigenden Mieten zum Handeln zwingen. Ein Playtest des Titels ist übrigens bereits verfügbar.

Bewegte Bilder aus "Probably Stolen" gibt es in Form eines ersten Trailers ebenfalls zu sehen. Darin erklärt man uns innerhalb von fast zwei Minuten unter anderem das spielerische Grundgerüst.

"Probably Stolen" hat noch keinen Termin.