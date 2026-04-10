Professor Layton erscheint noch 2026

Level-5 hat neue Details zum kommenden Puzzle-Abenteuer "Professor Layton and the New World of Steam" bestätigt. Demnach soll der Titel nun im Laufe des Jahres 2026 erscheinen und wird für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5 sowie PC umgesetzt.

Ursprünglich war ein Release bereits für 2025 geplant, dieser wurde jedoch verschoben. Laut dem Entwickler soll die zusätzliche Zeit genutzt werden, um die bestmögliche Version des Spiels zu liefern. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht jedoch weiterhin aus.

Inhaltlich markiert "Professor Layton and the New World of Steam" (oder die Neue Welt des Dampfes) die Rückkehr der beliebten Reihe und setzt die Geschichte rund um Hershel Layton und Luke Triton fort. Das Abenteuer spielt in der US-Stadt Steam Bison, die von einer technologischen Revolution durch fortschrittliche Dampftechnik geprägt ist.

Spieler erwartet erneut eine Mischung aus Rätseln und Storytelling. Die Puzzles stammen dieses Mal vom Team QuizKnock, das frischen Input in die traditionsreiche Serie bringen soll.