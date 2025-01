Progress Orders angekündigt

Publisher Bushiroad und Entwickler Hakama kündigen "Progress Orders" an. Einen Trailer zu dem Rollenspiel gibt es auch zu sehen.

In "Progress Orders" begibt sich der Hauptcharakter, welcher einem geheimnisvollen Brief seines Grossvaters folgt, in eine Gilde, um Hinweise auf dessen Verbleib zu finden. Dort erhält er durch ein Ritual die Fähigkeit "Clairvoyance", mit der er durch die Augen und Ohren anderer Leute sehen und hören kann.

Wir wählen dabei zwischen einem männlichen oder weiblichen Charakter und nutzen Einrichtungen wie eine Schmiede oder einen Garten, um die Gilde und ihre Abenteurer zu unterstützen. Während komplexe Dungeons dann automatisch erkundet werden, können wir strategisch in Kämpfe eingreifen oder unsere Gruppe selbstständig agieren lassen.

"Progress Orders" erscheint am 9. April für Switch und den PC.