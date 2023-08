Project 007: Geschichte dreht sich wohl um ersten James Bond

Das von "Hitman"-Entwicklerstudio IO Interactive entwickelte "Project 007" wird sich scheinbar um den ersten "James Bond" drehen. Dies erfahren wir aus einem Interview mit Gamereactor. Senior Technical Executive Producer Cris Vega hat darin einen kleinen Einblick in das Game gegeben und mitgeteilt, das Spiel sehe seiner Meinung nach "sehr cool" aus.

In new Interview with IO Interactive the James Bond game is well in development and will tell the story of the first "James Bond"



They also did not confirm that 'Project Fantasy' is published by Xboxhttps://t.co/WGI4yrBeek pic.twitter.com/HFo7uSR9Qv