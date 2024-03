Project Birdseye enthüllt

Die Striking Distance Studios haben "Project Birdseye" vorgestellt. Einen Trailer zu dem Roguelike-Actiontitel hat man ebenfalls zu zeigen.

Der Schauplatz von "Project Birdseye" ist das Hochsicherheitsgefängnis "Black Iron Prison" aus "The Callisto Protocol". Das Spiel ist jedoch kein Nachfolger des Horrortitel, sondern vielmehr eine Art Nebenmission oder Spinoff. Der zugehörige Trailer erklärt etwas mehr als eine Minute lang in bewegten Bildern, was wir uns darunter vorzustellen haben.

"Project Birdseye" hat aktuell keinen Releasetermin. Die anvisierten Plattformen sind ebenfalls noch nicht bekannt.