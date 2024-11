Project Borealis macht Fortschritte

"Half-Life 2" revolutionierte vor rund 20 Jahren regelrecht die Videospielbranche und die Hoffnungen auf einen Nachfolger bestehen seit damals. Mit "Project Borealis" arbeitet eine Gruppe von Fans an etwas, das ursprünglich eine Interpretation von "Half-Life 2: Episode 3" werden sollte, welches nie erschien. Scheinbar geht das Projekt gut voran, denn es bekam gerade eine Steam-Seite. Einen Teaser-Trailer gibt es bereits seit einer Weile:

Weitere Hintergründe zu dem nur in Englisch entwickelten "Project Borealis" findet ihr nachfolgend ins Deutsche übersetzt:

Das Vermächtnis geht weiter

"Inspiriert durch den epischen Cliffhanger von Half-Life 2: Episode Two, stellt Project Borealis einen von Fans entwickelten Versuch dar, einen zusammenhängenden Abschluss der episodischen Serie zu realisieren. Dieses Prolog-Kapitel lädt die Spieler wieder in den HEV-Anzug von Gordon Freeman ein und bietet einen Einblick in das nächste Kapitel seiner Reise.

Eine vertraute und doch andere Welt

Betreten Sie ein Ravenholm, das von der Zeit und den Elementen verändert wurde. Die einst vertraute Stadt liegt nun unter einer Schneedecke begraben und verbirgt unter ihrer unberührten Oberfläche die Vergangenheit und neue, aktuelle Gefahren. Während du dich durch diese gespenstisch schöne Landschaft bewegst, triffst du auf einige klassische Feinde, die neu interpretiert wurden, und auf völlig neue Geheimnisse, die sich darin verbergen."