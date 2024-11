Project Borealis: Prolog verfügbar

Nachdem es zwischen 2020 und 2022 noch so schien, als sei "Project Borealis" nicht mehr am Leben, gibt es jetzt gute Nachrichten zu dem Fan-Projekt. Es ist nämlich ein spielbarer Prolog verfügbar.

Besagter Prolog zu "Project Borealis" hat einen Umfang von rund zehn Minuten. Er kann seit gestern an dieser Stelle heruntergeladen werden und wird uns zudem mit einem atmosphärischen Trailer knapp eine Minute lang schmackhaft gemacht.

Inspiriert durch den Cliffhanger von "Half-Life 2: Episode Two", stellt "Project Borealis" einen von Fans kreierten Versuch dar, einen zusammenhängenden Abschluss der episodischen Serie zu realisieren. Das jetzt verfügbare Prolog-Kapitel lädt uns wieder in den HEV-Anzug von Gordon Freeman ein und bietet einen Einblick in das nächste Kapitel seiner Reise.

Bisher gibt es keinen Termin für die Vollversion von "Project Borealis". Aktuell ist das Projekt exklusiv für den PC in Entwicklung.