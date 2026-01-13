Project: Mara gecancelt?

Angeblich wurde "Project: Mara" von Ninja Theory mittlerweile gecancelt. Der Fokus von Entwickler Ninja Theory liegt inzwischen auf einem anderen Projekt.

Grundlage dieser Annahme sind Aussagen von Jez Corden von Windows Central. So sagt er, dass "Project: Mara" lediglich ein Konzept und kein aktives Entwicklungsprojekt war. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Idee zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgegriffen wird. Bei Ninja Theory entsteht jedoch aktuell kein Spiel mit diesem Namen.

Ninja Theory richtet den Fokus vielmehr momentan wieder auf die "Hellblade"-Reihe: Für deren dritten Teil werden Corden zufolge umfangreichere spielerische Elemente erwartet, da frühere Ableger öfter wegen ihrer geringen Interaktivität kritisiert wurden.

"Project: Mara" war im Januar 2020 mit einem ersten Trailer für Xbox Series X und den PC vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.