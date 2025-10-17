Project Motor Racing: Atmosphärischer Trailer

Giants Software aus der Schweiz hat einen ausgesprochen atmosphärischen Trailer zu "Project Motor Racing" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich über eineinhalb Minuten lang auf "Project Motor Racing" eingestimmt. Die Sequenzen laufen dabei verlangsamt ab und der orchestrale Soundtrack passt wunderbar dazu. Ausserdem werden unterschiedliche Wetterbedingungen und Tageszeiten gezielt eingesetzt, um eine fast schon greifbare Stimmung zu erzeugen.

Erst vorgestern gab es umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Project Motor Racing" zu sehen. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Project Motor Racing" erscheint am 25. November für PS5, Xbox Series X und den PC.