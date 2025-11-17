Project Motor Racing: Offizielles Gameplay

Giants Software aus der Schweiz hat offizielles Gameplay aus "Project Motor Racing" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast fünf Minuten lang gezeigt, wie ein komplettes Rennwochenende in "Project Motor Racing" so aussieht. Dabei werden uns sowohl Ausschnitte aus dem Qualifying sowie aus dem Rennen geboten. Zudem können wir uns in Duellen mit anderen Autos ein erstes Bild von der KI machen.

Das letzte Lebenszeichen von "Project Motor Racing" gab es Mitte Oktober. Damals war ein neuer Trailer zu dem Rennspiel veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Project Motor Racing" erscheint am 25. November für PS5, Xbox Series X und den PC.