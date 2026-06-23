Project Motor Racing: GT Icons Pack

Giants Software und Straight4 Studios veröffentlichen das GT Icons Pack für "Project Motor Racing" und erweitern damit das Fahrerlebnis um eine Auswahl legendärer GT- und Sportwagen aus einer der prägendsten Epochen des Motorsports.

Inspiriert von der goldenen Ära des Langstrecken- und Tourenwagen-Rennsports bringt das GT Icons Pack eine vielseitige Sammlung von Fahrzeugen ins Spiel, die die 1960er- und 1970er-Jahre durch Innovation, Leistung und ihren unverwechselbaren Charakter prägten. Von agilen Leichtbau-Konstruktionen bis hin zu kraftvollen V8-Boliden fängt das neue Pack eine Zeit ein, in der Geschwindigkeit, Können und Mut den Motorsport bestimmten.

Zu den Highlights gehören mehrere legendäre amerikanische Rennwagen wie der 1967er Chaparral 2F, die 1973er Chevrolet Corvette C3 und das 1964er Shelby Daytona Coupe. Ergänzt wird die Auswahl durch sorgfältig zusammengestellte europäische und amerikanische Rennfahrzeuge, die die Vielfalt und den technischen Pioniergeist dieser Ära widerspiegeln.

Neue Strecke und neun historische Rennwagen

Das GT Icons Pack erweitert Project Motor Racing ausserdem um den Rocky Knoll Raceway – eine schnelle US-amerikanische Rennstrecke mit zwei Layouts, die perfekt auf die historischen Fahrzeuge des Packs abgestimmt ist. Folgende Fahrzeuge sind enthalten:

GT 70

1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0

1973 Chevrolet Corvette C3

1973 Ford Capri RS3100

Sports Car 67

1967 Chapparal 2F

1967 Ford Mk.IV

1967 Lola T70 Mk 3

GT 60

1965 Chevrolet Corvette Grand Sport

1964 Shelby Daytona Coupe

1965 Jaguar E-Type Lightweight

"Project Motor Racing" ist für PC, PlayStation 5 und XBOX Series X|S erhältlich. Das GT Icons Pack erscheint heute über digitale Kanäle. Ein Year 1 Season Pass ist separat erhältlich und umfasst das GT Icons Pack sowie weitere Inhalte.