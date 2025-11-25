Project Motor Racing im Launch-Trailer

Publisher Giants Software und Entwickler Straight4 Studios veröffentlichten heute "Project Motor Racing" für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S – inklusive vollständigem Mod-Support auf allen Plattformen.

Der Launch Trailer unterstreicht den Anspruch auf kompromisslose Authentizität. Dank der Giants Engine erstellen und teilen Creator neue Inhalte mit der Community – die ersten Mods sind bereits heute am ersten Tag verfügbar.

"Project Motor Racing" liefert ein präzises Rennerlebnis, geprägt von realen Rennfahrern und inspiriert von der kompromisslosen Intensität des professionellen Motorsports.

Karriere-Challenge. Cross-Play-Ranglisten. Benchmark-Handling.

Im Singleplayer-Karrieremodus erleben Spieler die gnadenlose Realität des Motorsports: Ein Survival-orientiertes System, in dem gesprengte Budgets, Reparaturkosten oder ein verpatztes Überholmanöver eine ganze Saison gefährden.

Im Cross-Play-Ranglisten-Multiplayer stellen sich Rennfahrer plattformübergreifenden Wettbewerben – mit identischer Physik auf allen Systemen, kostenlosen Custom Lobbies und zwei intensiven Ranglisten.

Neulinge steigen dank anpassbarer KI, Hilfseinstellungen und optimierter Gamepad-Steuerung mühelos ein, während erfahrene SimRacer mit einer 720-Hz-Simulation auf ein Handling- und Force-Feedback-Niveau treffen, das keinerlei Kompromisse zulässt.

"Project Motor Racing wurde von Menschen geschaffen, die diesen Sport lieben – und von einer Community geprägt, die genauso viel Leidenschaft mitbringt. Wir hoffen, dass es den Fahrern das gleiche Gefühl von Verbundenheit und Begeisterung vermittelt, das wir beim Entwickeln hatten – etwas, das dem Sport, den wir alle lieben, gerecht wird."

Ian Bell, CEO von Straight4 Studios

Road to More Content: Erste Mods bereits verfügbar

Zum Start stehen bereits erste Mods bereit – darunter individuelle Lackierungen, optimierte Setups und eine vollständige GTO-Karriere-Rekonstruktion über 250 km in Daytona. Als erster Hersteller im Post-Launch-UGC-Programm feiert Praga sein Debüt: Deren Bohema Hypercar steht kostenlos zum Download bereit.

Über den GiantsEditor und das integrierte UGC-Portal reichen Creator ihre Mods direkt ein – und machen Project Motor Racing zum ersten Sim-Racing-Titel mit Mod-Support auf Konsolen und PC gleichermassen.

"Durch die Verbindung von Straight4s Rennsport-Expertise und unserem bewährten Modding-Ökosystem entsteht eine Plattform, die stetig wächst und durch ihre Community authentisch bleibt.“ "Dieser Launch ist nur der Startplatz für unsere Ambitionen. Wir sind entschlossen, Project Motor Racing als prägenden Namen des Genres zu etablieren."

Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software

Straight4 Studios und Giants Software planen eine kontinuierliche Erweiterung von "Project Motor Racing" – mit neuen Fahrzeugen, Marken, Strecken und mehr. Kostenlose Updates, Premium-Pakete und ein Year 1 Season Pass erweitern die Rennsimulation in den kommenden Monaten fortlaufend. „