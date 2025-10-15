Project Motor Racing: Offizieller Gameplay-Trailer

Giants Software aus der Schweiz versorgt uns mit dem offiziellen Gameplay-Trailer zu "Project Motor Racing". Ohne grossartige Umschweife, hier ist er:

Hier werden uns über drei Minuten lang die diversen Facetten von "Project Motor Racing" gezeigt. So bekommen wir etwa den Speed, den Sound und die generelle Renn-Action in bewegten Bildern nähergebracht. Vor allem Genrefans und solche, die es vielleicht noch werden wollen, dürften daran ihre Freude haben.

Im Juni hatte Giants Software schon umfangreiche Informationen zu "Project Motor Racing" veröffentlicht. Ein ausführlicher Trailer zum darin enthaltenen Karrieremodus wurde in diesem Zusammenhang auch gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Project Motor Racing" erscheint am 25. November für PS5, Xbox Series X und den PC.