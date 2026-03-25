Project Motor Racing: Update 2.0

Giants Software und Entwickler Straight4 Studios haben heute Update 2.0 für Project "Motor Racing" veröffentlicht, das bislang grösste Update der Simulation seit dem Launch.

Es bringt weitreichende Verbesserungen in nahezu allen Bereichen des Spiels und verfeinert das Fahrerlebnis, erneuert die Benutzeroberfläche, stärkt die Multiplayer-Systeme und wertet die langfristige Progression im Karrieremodus auf.

Entstanden mit Community-Feedback und entsprechender Unterstützung markiert Update 2.0 einen wichtigen Meilenstein für Project Motor Racing. Im Windschatten folgt mit dem Japanese GT500 Pack der erste offizielle DLC.

Update 2.0 Highlights

Überarbeitete Benutzeroberfläche: Ein vollständig neu gestaltetes User Interface sorgt für schnellere und klarere Navigation durch Rennwochenenden, Fahrzeugauswahl und Meisterschaftsfortschritt. Neue kontextbezogene Hinweisfelder helfen ausserdem dabei, Fahrzeug- Setups und Force-Feedback-Einstellungen besser nachzuvollziehen.

Ein vollständig neu gestaltetes User Interface sorgt für schnellere und klarere Navigation durch Rennwochenenden, Fahrzeugauswahl und Meisterschaftsfortschritt. Neue kontextbezogene Hinweisfelder helfen ausserdem dabei, Fahrzeug- Setups und Force-Feedback-Einstellungen besser nachzuvollziehen. Überarbeitete Fahrphysik: Fahrverhalten, Reifenverhalten und elektronische Fahrhilfen wurden in mehreren Fahrzeugklassen verfeinert. Das sorgt für progressiveres Grip-Verhalten, mehr Stabilität beim Bremsen und klareres Feedback über Lenkräder und Controller.

Fahrverhalten, Reifenverhalten und elektronische Fahrhilfen wurden in mehreren Fahrzeugklassen verfeinert. Das sorgt für progressiveres Grip-Verhalten, mehr Stabilität beim Bremsen und klareres Feedback über Lenkräder und Controller. Stärkeres Online-Racing: Die Online-Systeme wurden mit verbessertem Anti-Cheat-Schutz, besserem Sitzungsmanagement und einem neuen License-Points-System aufgewertet, wodurch Online-Rennen in gewerteten Multiplayer-Events fairer ablaufen. Ab dem 1. April umfasst Ranked Racing ausserdem sämtliche Fahrzeugklassen, einschliesslich der neuen DLC-Inhalte.

Die Online-Systeme wurden mit verbessertem Anti-Cheat-Schutz, besserem Sitzungsmanagement und einem neuen License-Points-System aufgewertet, wodurch Online-Rennen in gewerteten Multiplayer-Events fairer ablaufen. Ab dem 1. April umfasst Ranked Racing ausserdem sämtliche Fahrzeugklassen, einschliesslich der neuen DLC-Inhalte. Ausgebauter Karrieremodus: Der Karrieremodus wurde überarbeitet, um eine klarere Progression und ein stärkeres Gefühl langfristiger Motorsport-Entwicklung zu bieten. Update 2.0 ergänzt eine verbesserte Event-Präsentation, aktualisierte Rennmeldungen, neue Sponsor-Integrationen mit realen Motorsport-Marken, Podiumszeremonien, Trophäen und mehr.

Der Karrieremodus wurde überarbeitet, um eine klarere Progression und ein stärkeres Gefühl langfristiger Motorsport-Entwicklung zu bieten. Update 2.0 ergänzt eine verbesserte Event-Präsentation, aktualisierte Rennmeldungen, neue Sponsor-Integrationen mit realen Motorsport-Marken, Podiumszeremonien, Trophäen und mehr. Visuelle Verbesserungen und technische Stabilität: Update 2.0 bringt ausserdem eine Reihe von Verbesserungen bei Grafik, Performance und technischer Stabilität. Optimierte Beleuchtung und grafische Qualität in Kombination mit deutlichen Fortschritten bei Stabilität und Leistung gewährleisten ein flüssigeres und konsistenteres Rennerlebnis.

Erneuerter Fokus auf die Zukunft

"Nachdem der Launch seine Herausforderungen hatte, brachten wir uns von Publisher-Seite aus aktiver ein,um das volle Potenzial des Spiels besser zu realisieren. Wir sind nach wie vor vom Projekt überzeugt und starten ab heute eine zeitlich begrenzte Promotion mit bis zu 50% Preisnachlass, um noch mehr Rennsportfans dazu einzuladen, Project Motor Racing in seiner Version 2.0 selbst zu erleben."

Boris Stefan, CSO bei GIANTS Software

"Nach der gemischten Resonanz auf den Launch von Project Motor Racing im vergangenen November arbeitete das Team von Straight4 Studios eng mit der Sim-Racing-Community zusammen, um das Erlebnis Patch für Patch zu verbessern. Diese Monate aus Feedback, Tests und Iteration münden nun in Update 2.0. Für uns zieht dieses Update einen klaren Strich, es ist der Moment, in dem wir das Kernerlebnis festigen und mit dem Blick nach vorn weiterarbeiten."

Kevin Boland, CDO bei Straight4 Studios

Mit dem kommende Woche erscheinenden Japanese GT500 Pack ist "Project Motor Racing" die erste Simulation überhaupt, die fünf moderne SUPER GT GT500-Fahrzeuge zusammen mit vier ikonischen Fahrzeugen aus der JGTC-Ära bietet, darunter Legenden wie der Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC und der Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC sowie eine japanische Rennstrecke.

"Project Motor Racing" ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich, das Update 2.0 wird heute ausgerollt.