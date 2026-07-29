Project Motor Racing: Update 2.1

GIANTS Software und Straight4 Studios veröffentlichen heute das kostenlose Aussie Rivals Pack. Es ist Teil eines umfangreichen neuen Updates für Project Motor Racing und beinhaltet den Holden Commodore VF (2013) sowie den vollständig überarbeiteten Ford Falcon FG (2013) für alle Spieler.

Update 2.1 liefert bedeutende Verbesserungen in den Bereichen Physik, Online-Rennen, Immersion, Präsentation und Zweikämpfe auf der Strecke. Neben den neuen kostenlosen Fahrzeugen erwarten euch eine vollständige Überarbeitung der GT4- und GT3-Klassen, die Einführung von Join-in-Progress, Triple-Screen-Unterstützung in einer Alpha-Version, weitere Verbesserungen für PC-VR vor der Veröffentlichung im Spätsommer, optimierte Kollisionen, die neue Funktion ‚Ranked Notification Join‘ sowie zahlreiche grafische Verbesserungen im gesamten Spiel.

Aussie Rivals Pack

Das kostenlose Aussie Rivals Pack inkludiert eine der legendärsten Rivalitäten des Tourenwagensports in Project Motor Racing: Holden gegen Ford.

Das Paket enthält den Holden Commodore VF (2013) sowie einen vollständig überarbeiteten Ford Falcon FG (2013). Damit dürfen sich Spieler auf zwei legendäre V8-Rennboliden freuen – geschaffen für kompromisslose Action auf und über den Curbs, brachialen Heckantrieb und packende Zweikämpfe auf der Strecke.

Überarbeitung von Fahrverhalten und Physik der GT4- und GT3-Klassen

Unter der Leitung des neuen CCO Aris Vasilakos bietet Update 2.1 eine vollständige Überarbeitung aller GT4-und GT3-Fahrzeuge. Grundlage dafür sind neue Daten der Hersteller sowie eine komplett neu entwickelte Reifensimulation, die Fahrgefühl, Reifenverhalten und Authentizität der Fahrzeugklassen deutlich verbessert.

Komfortverbesserungen mit Update 2.1

Join-in-Progress. Ihr könnt unterstützten Online-Sitzungen nun auch nach Rennstart beitreten. So ist es einfacher, mit Freunden, Communities, Ligen oder öffentliche Rennen zu fahren, ohne auf einen vollständigen Neustart warten zu müssen.

Ihr könnt unterstützten Online-Sitzungen nun auch nach Rennstart beitreten. So ist es einfacher, mit Freunden, Communities, Ligen oder öffentliche Rennen zu fahren, ohne auf einen vollständigen Neustart warten zu müssen. Ranked Notification Join. Spieler, die sich für eine Ranglisten-Session registriert haben, müssen nicht länger im Registrierungsbildschirm warten, sondern können nach der Anmeldung andere Bereiche des Spiels nutzen. Sobald die Session bereit ist, erscheint eine Benachrichtigung, über die sie direkt beitreten können.

Verbesserte Immersion und Display-Unterstützung

Triple-Screen-Unterstützung startet als Alpha. Für ambitionierte Sim-Racer steht die Triple-Screen-Unterstützung erstmals als Alpha-Version zur Verfügung und bietet Mehrmonitor-Nutzern einen frühen Zugriff auf eines der meistgewünschten Immersions-Features von Project Motor Racing.

Für ambitionierte Sim-Racer steht die Triple-Screen-Unterstützung erstmals als Alpha-Version zur Verfügung und bietet Mehrmonitor-Nutzern einen frühen Zugriff auf eines der meistgewünschten Immersions-Features von Project Motor Racing. Konfigurationsoptionen für VR stehen PC-Spielern ab sofort im Spiel zur Verfügung.

Verbesserungen bei Rennen, Hardware und Grafik

Optimierte Duelle. Kollisionsverhalten und Multiplayer-Stabilität wurden verbessert, um Zweikämpfe auf der Strecke noch konsistenter zu gestalten.

Kollisionsverhalten und Multiplayer-Stabilität wurden verbessert, um Zweikämpfe auf der Strecke noch konsistenter zu gestalten. TRUEFORCE ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar.

Ein weiter Weg seit dem Launch

"Unsere Spieler drehen unermüdlich ihre Runden, liefern wertvolles Feedback und motivieren uns jeden Tag, Project Motor Racing weiter zu verbessern. „Update 2.1 ist das Ergebnis dieses Prozesses: eine umfassende Überarbeitung der GT4- und GT3-Klassen, sauberere Zweikämpfe, ein flüssigeres Online-Erlebnis, stärkere Immersions-Features und das kostenlose Aussie Rivals Pack – als grosses Dankeschön an unsere Community, die Project Motor Racing kontinuierlich inspiriert und mitgestaltet."

Kevin Boland, CEO von Straight4 Studios