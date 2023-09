Gameplay zu Islands of Insight vorgestellt

Entwicklerstudio Lunarch Studios und Publisher Behaviour Interactive haben mit "Islands of Insight" ein entspanntes Rätselabenteuer vorgestellt. Wer das PC-Game ausprobieren will, hat bis zum 21. September Gelegenheit dazu. Nachdem Behaviour Interactive zuvor für "Dead by Daylight" verantwortlich zeichnete, gibt es dieses Mal ordentlich Kontrastprogramm dazu. In einem Trailer wird das Gameplay vorgestellt:

Über Islands of Insight

"Islands of Insight ist ein episches Rätselabenteuer, das in einem friedlichen Fantasiereich mit uralten Wundern und natürlicher Schönheit spielt. Du musst viele mysteriöse Rätsel lösen, Geheimnisse aufdecken und grossartige Landschaften erkunden. Du kannst diese beeindruckende Welt der schwimmenden Inseln in deinem ganz eigenen Tempo entdecken – allein oder mit anderen Spielern.

Das Spiel bietet sowohl Anfängern als auch Rätsel-Veteranen eine einladende Erfahrung Spielerfahrung.

Deine Reise

Begib dich als Sucher auf eine friedliche Reise voller Erkundungen und Rätselspass. Wage dich auf den Pfad der Entdeckung und lass dich von deiner Neugierde durch eine atemberaubende offene Welt führen, in der die Antwort immer in Sicht ist.

Eine Welt voller Rätsel

Finde und löse geheimnisvolle Rätsel in jedem Winkel der Landschaft. Diese Rätsel sind sowohl entspannend als auch herausfordernd. Sie sind dein Schlüssel, um neue Gebiete und Abenteuer zu erschliessen. Von Perspektivenrätseln bis hin zu Labyrinthen, Umgebungsherausforderungen und mehr – je genauer du hinsiehst, desto mehr enthüllst du.

Erkunden und Entdecken

Entdecke ein ausgedehntes Reich von unglaublicher Schönheit, Naturwundern und zeitloser Architektur in deinem eigenen Tempo. Du kannst die bezaubernde Landschaft zu Fuss erkunden oder mit deinen Flügeln über ihr schweben.

Eine geteilte Erfahrung

Teile deine Entdeckungslust in der lebendigen offenen Welt mit anderen Spielern. Interagiere und arbeite mit Freunden und anderen Online-Spielern zusammen, um Rätsel zu lösen, oder geniesse dieses ruhige Erlebnis als Solo-Abenteuer."