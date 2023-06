Aus Project S wird Islands of Insight

Behaviour Interactive kündigt heute neue Details zu ihrem kommenden Titel an, der früher unter dem Namen "Project S" bekannt war. "Islands of Insight" wurde in Zusammenarbeit mit Lunarch Studios entwickelt und ist ein Shared-World-Puzzle-Adventure, das in einem Fantasiereich voller mysteriöser Rätsel, Geheimnissen und atemberaubender Landschaften angesiedelt ist, die man allein oder mit anderen in seinem eigenen Tempo entdecken kann.

In Islands of Insight verkörpern die Spieler einen Sucher, der sich auf eine Reise begibt, die reich an Erkundungen und Rätsellösungen ist. Ihr Ziel ist es, die vielen Rätsel des Spiels zu finden und zu lösen, während sie sich durch die offene Welt der schwimmenden Inseln leiten lassen.

Islands of Insight wurde für diejenigen entwickelt, die auf der Suche nach einem neuen Rätselerlebnis sind. Das Gameplay und die Shared-World-Umgebung werden sowohl kreative Köpfe, die Herausforderungen gerne in Lösungen verwandeln, als auch Entdecker ansprechen. Es bietet also eine einladende Erfahrung für Neulinge, während es gleichzeitig die Meister des Rätselgenres herausfordert.

"Behaviour Interactive und Lunarch Studios haben gemeinsam ein einzigartiges Spiel entwickelt. Islands of Insight entführt die Spieler:innen in ein wunderschönes Reich, in dem Entdeckungen und Aha-Momente auf sie warten, was es zu einem einzigartigen Spiel innerhalb des Rätselgenres macht."

Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive