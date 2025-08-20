Team Jade enthüllt Project Spectrum

Im Rahmen einer Weltpremiere bei der ONL zum Start der gamescom 2025 hat FPS-Spezialist Team Jade offiziell "Project Spectrum" enthüllt, den nächsten Flaggschiff-Titel, der taktische, truppbasierte FPS-Action mit asymmetrischen Gefechten in einer immersiven und rätselgeladenen Welt vereint.

Im dreiminütigen Trailer werdet ihr in eine angespannte Nachbesprechung versetzt, in der ein ranghoher Offizier ein erschüttertes Truppmitglied zu einem missglückten Einsatz in der Ember-Zone befragt. Was als Routineoperation begann, entgleiste nahezu augenblicklich und gipfelte in einem Finale voller unheilvoller Vorahnung. Der Trailer zeigte spielbare Charaktere bei der Erkundung, intensiven Gefechten und komplexen Interaktionen mit der Umgebung sowie einem improvisierten Item-Crafting – ein Vorgeschmack auf die Gefahr und Tiefe, die die Spieler in Project Spectrum erwartet.

"Wir freuen uns riesig, Project Spectrum endlich weltweit zu zeigen, nachdem wir zwei Jahre lang im Geheimen daran gearbeitet haben. Mit diesem Spiel wollten wir etwas wirklich Einzigartiges erschaffen: Im Kern ein akribisch ausgearbeiteter Shooter im einzigartigen Stil – mit einer zugleich gefährlichen, aber fesselnden Welt, in der sich die Spieler auf ein unvorhersehbares Survival-Abenteuer begeben. Auf ihrer Erkundung begegnen sie unerwarteten Bedrohungen und werden vielleicht sogar selbst zur Gefahr. Unsere Reise hat gerade erst begonnen, und wir können es kaum erwarten, bald mehr zu teilen."

Basil Wang, Game Director von Project Spectrum