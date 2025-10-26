Open World Action RPG Project TAL revealed

Publisher Wemade Max kündigt das bei Studio Madngine entwickelte "Project TAL" an. Geplant ist der Release des von koreanischer Mythologie inspirierten Open World Action RPGs für PC und nicht genauer benannte Konsolen im Jahr 2027. Die Ankündigung kommt mit einem cineatichen Teaser-Trailer, welcher Einblick in die Welt, das Gameplay und die ambitionierte Grafik der Zukunft gewährt:

Im Fokus des Trailers stehen epische und spektakuläre Boss-Kämpfe, welche Rückschlüsse auf die benötigten finanzielle Mittel des AAA-Projekts zulassen. In der Pressemitteilung ist beispielsweise die Rede von einem “Kletter-Action“-System, bei dem wir uns an grossen Monster klammern können, um deren Schwachstellen anzugreifen. Da es sich um einen Single-Player-Titel handelt, sind die drei zu sehenden Gefährten NPCs. Diese erfüllen jeweils eigene kooperative Rollen im Kampf und haben besondere Fähigkeiten, wie das Aufstellen grosser Barrieren oder das Erhaschen der Aufmerksamkeit des Gegners durch Schlagen auf den Schild.