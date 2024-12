Project Tower enthüllt

Yumma Games stellt uns "Project Tower" für PS5 und den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Project Tower" handelt es sich um einen Third-Person-Shooter, der Bullet-Hell-Kampf mit einem innovativen Morphing-Mechanismus kombiniert. Im Mittelpunkt steht dabei ein düsteres Universum, in dem die Menschheit von den Hiks unterdrückt wird. Überlebende werden gezwungen, in gigantischen Türmen gegeneinander zu kämpfen, die Teil des Projekts Tower sind. Als Gefangener in diesem System ist es unser Ziel, die Spitze des Turms zu erreichen und so unsere Freiheit zurückzuerlangen.

Der Titel bietet dynamische Kämpfe, in denen die Metamorphose-Mechanik überraschende Wendungen ermöglicht. Durch das Verwandeln in andere Formen lassen sich Gegner nämlich überlisten und schwere Situationen meistern. Während des Aufstiegs durch die verschiedenen Ebenen des Turms erforschen wir dessen Geheimnisse, stellen uns gefährlichen Feinden und lösen knifflige Rätsel.

"Project Tower" erscheint am 6. Januar 2025 für die eingangs erwähnten Plattformen.