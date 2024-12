Triangle Strategy aus dem eShop entfernt

"Triangle Strategy" ist aktuell nicht im Nintendo eShop verfügbar. Ein Statement von Square Enix zu dem Thema liegt bereits vor.

So schreibt Square Enix bei X (ehemals Twitter) kurz und knapp, dass "Triangle Strategy" temporär nicht im eShop verfügbar ist. Ein Indikator, wann sich diese Situation wieder ändert, wird nicht gegeben. Für Besitzer des Spiels ist der erneute Download aber nach wie vor möglich.

"Triangle Strategy" für Meta Quest bietet ein tiefgreifendes, taktisches Kampfsystem, welches durch intuitive VR-Steuerung verbessert wird und ein spannendes Strategie-Rollenspiel-Erlebnis bietet. Auf dem Schlachtfeld lassen sich die Charaktere frei im dreidimensionalen Raum platzieren, um die Taktik exakt abzustimmen. Das Schicksal der Charaktere liegt dabei wortwörtlich in den Händen der Spieler, welche diese dramatische Geschichte sich bekriegender Königreiche erleben, wie nie zuvor. Das Spiel unterstützt auf Meta Quest 3 und Meta Quest 3S das Passthrough-Feature, durch das die Spielwelt mit der Umgebung der echten Welt verschmilzt, was die Immersion noch weiter erhöht.

"Triangle Strategy" erschien am 4. März 2022 für Switch. Am 13. Oktober 2022 folgte die PC-Fassung und Meta Quest 2 wurde am 31. Oktober bedient.