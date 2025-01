Triangle Strategy wieder im eShop verfügbar

Anfang Dezember berichteten wir an dieser Stelle, dass "Triangle Strategy" überraschend aus dem eShop entfernt wurde. Jetzt ist das Taktik-Rollenspiel dort wieder verfügbar.

In einem kurzen Statement bei X (ehemals Twitter) bedankt sich Square Enix gleichzeitig für unsere Geduld. Warum "Triangle Strategy" allerdings über einen Monat lang nicht im eShop erworben werden konnte, erfahren wir dagegen leider immer noch nicht.

In "Triangle Strategy", einem Strategie-Rollenspiel in HD-2D, entscheiden wir das Schicksal dreier mächtiger Königreiche. In dieser fesselnden Geschichte führen wir Serenoa Wolffort und seine treuen Gefährten durch strategische Schlachten und quälende moralische Entscheidungen. Entscheiden wir uns für die Achtung der Moral, das Streben nach Freiheit für alle oder die Maximierung des Nutzens?

"Triangle Strategy" erschien am 4. März 2022 für Switch. Am 13. Oktober 2022 folgte die PC-Fassung und Meta Quest 2 wurde am 31. Oktober 2024 bedient.