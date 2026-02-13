Project Windless enthüllt

Kraton hat beim gestrigen State of Play "Project Windless" für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen in Aussicht gestellt. Ein Trailer dazu wurde auch gezeigt.

"Project Windless" ist als Open-World-Erlebnis konzipiert und versetzt uns in den Mittelpunkt eines Kontinente umfassenden Konflikts. Der Titel kombiniert filmgleiche Erzählungen mit spannenden Kämpfen und beeindruckenden Echtzeit-Schlachten. Das mit Unreal Engine 5 entwickelte Spiel zeichnet sich durch eine nichtlineare Struktur aus, in welcher die Entscheidungen von uns, aber auch unsere Kämpfe, Erkundungen und Interaktionen mit den Fraktionen, die bestehenden Allianzen der Welt und ihren gesamten Konflikt beeinflussen.

Obwohl "Project Windless" für neue Spieler als eigenständiger Titel konzipiert ist, basiert die Welt auf "Die Legende vom Tränenvogel", einer bekannten koreanischen Fantasy-Reihe von Lee Yeong-do. Anstatt die Romane direkt zu adaptieren, spielt der Titel rund 1.500 Jahre vor der ursprünglichen Geschichte, in einem weitgehend unerforschten mythischen Zeitalter, in dem Legenden erst noch entstehen. Der Ansatz ermöglicht es "Project Windless", als Einstiegspunkt für ein globales Publikum zu dienen und gleichzeitig das Universum für langjährige Fans zu erweitern. Die Welt umfasst dabei vier intelligente Rassen: Menschen, Rekon, Nhaga und Tokkebi. Jede Rasse hat ihre eigene Kultur, Konflikte und Weltanschauung.

In "Project Windless" schlüpfen wir in die Rolle des Kriegers und Heldenkönigs der Rekon, einer Rasse aus hochgewachsenen humanoiden Vogelwesen, welche für ihre Stärke und ihren Kampfgeist bekannt ist. Egal, ob er vielen Feinden gegenübersteht, gigantischen Kreaturen begegnet oder verbündete Armeen in riesigen Schlachten auf dem Kampffeld anführt - bewaffnet mit zwei sternengeschmiedeten Klingen trotzt der Heldenkönig allen noch so grossen Widerständen. Während wir uns einen Ruf aufbauen und Beziehungen auf der ganzen Welt knüpfen, vereinen wir verschiedene Rassen und Fraktionen und legen durch unsere Handlungen den Grundstein für ein zukünftiges Königreich.

Das Herzstück von "Project Windless" ist die sogenannte Mass Technology. Mit Hilfe dieser Technologie können Tausende von Soldaten und riesige Kreaturen in Echtzeit auf dynamischen Schlachtfeldern aufeinanderzutreffen.

Die Kämpfe in "Project Windless" sind temporeich und erfordern Geschicklichkeit. Wir kämpfen direkt in den massiven Gefechten, anstatt aus der Ferne Befehle zu erteilen, und kombinieren präzise Kampfkunst mit taktischen Entscheidungen, um den Verlauf der Schlacht zu beeinflussen. Das Ergebnis ist dann ein Kampferlebnis, bei dem einer gegen viele antritt und das persönliche Handeln mit dem Ausmass einer gross angelegten Kriegsführung verbindet.

"Project Windless" hat noch keinen Releasetermin.