Project Zomboid-Entwickler entfernen zahlreiche Mods

Für Spieler von "Project Zomboid" gibt es aktuell eine wichtige Sicherheitswarnung: Die Entwickler haben mehr als ein Dutzend Mods aus dem Steam Workshop entfernt, nachdem diese schädlichen Code enthielten. Betroffen waren insgesamt 14 Mods, die laut Studio The Indie Stone „stark verschleierten Code“ nutzten, um ausserhalb des Spielverzeichnisses Dateien zu erstellen.

Die betroffenen Mods wurden von einem einzelnen Nutzer hochgeladen und waren auf mehreren hundert bis über 2.000 Systemen installiert. Nachdem erste Meldungen aus der Community eingegangen waren, bestätigten die Entwickler die Problematik, sperrten den Account und entfernten sämtliche Inhalte aus dem Workshop.

Besonders brisant: Die Schadfunktion trat nur in der aktuellen Testversion (Build 42) von "Project Zomboid" auf. Spieler der stabilen Version (Build 41) waren laut Entwickler nicht betroffen. Unklar ist bislang, welche konkreten Auswirkungen die erstellten Dateien hatten – die Entwickler konnten dies noch nicht vollständig analysieren.

Wer entsprechende Mods installiert hatte, sollte jedoch vorsichtig sein: Ein einfaches Deinstallieren reicht laut The Indie Stone nicht aus. Stattdessen wird empfohlen, zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen, um das eigene System auf mögliche Schadsoftware zu überprüfen.